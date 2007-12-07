Балога нагадав Тимошенко і Кириленку про ”должок”

Глава секретаріату президента Віктор Балога закликає демократичну коаліцію невідкладно подати до Верховної Ради законопроекти, передбачені коаліційною угодою.

Про це йдеться в офіційному листі Балоги до лідерів фракцій, що створили коаліцію, - Юлії Тимошенко та В`ячеслава Кириленка.

Балога відзначив, що формування парламентської більшості було пов`язане з розробкою коаліційної угоди, частиною якої є зобов`язання прийняти закони з найактуальніших питань.

Деякі з них мали втілити передвиборчі обіцянки, інші стосувалися удосконалення державного механізму.

Балога наголосив, що ці законопроекти вже узгоджені з президентом і тому після їх прийняття будуть одразу ж підписані главою держави.

У зв`язку з цим глава секретаріату закликав лідерів БЮТ і "НУ-НС" невідкладно подати на розгляд Верховної Ради законопроекти, передбачені коаліційною угодою.

На думку Балоги, ця практична дія підтвердить відповідальне ставлення двох політичних сил до виконання зобов’язань, взятих перед своїми виборцями і всім українським народом.

Українська правда