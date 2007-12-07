У Ющенка ”благословили” ціну на газ: важка, але реальна

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК вважає встановлену для України ціну на російський газ “важкою, але реальною”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

“Умови - важкі для України, але не найгірші”, - підкреслив О.ШЛАПАК.

Він зазначив, що Україні вже необхідно змиритися з тим, що ціни на енергоносії постійно зростатимуть, і “розраховувати, що ми можемо сидіти на хорошій ціні на газ за рахунок Росії або Туркменістану, не вдасться”.

Також О.ШЛАПАК припускає можливість перегляду попередньо встановленої для України ціни на російський газ у 179,5 доларів за тисячу кубічних метрів із приходом нового уряду.

При цьому він упевнений, що переглядати ціну на імпортний газ необхідно без тиску на Росію.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Україна та Росія підписали контракти на поставку природного газу в 2008 році. Контракти на поставку газу до України в 2007 році були підписані між RosUkrEnergo A.G. (Швейцарія) і ЗАТ «УкрГаз-Енерго».

4 грудня ц.р. Росія та Україна погодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м на кордоні з Україною. Ставка за транзит російського газу через територію України з 2008 р. становитиме 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км, через територію Росії для України - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.