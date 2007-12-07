Яценюк думав, що буде набагато гірше

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що парламент працює досить демократично.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час прес-конференції.

«В парламенті не відбувається нічого іншого, крім демократії», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що ВР – це не армія, де можна вишикувати народних депутатів, дати чіткі вказівки і розказати, куди йти.

«Я б хотів, щоб в Україні був той парламент, який є демократичним, той парламент, який має різні позиції й різні думки, і той парламент, який після складних, важких і довготривалих дискусій все ж таки приходить до консенсусних рішень», - сказав він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК зазначив, що останні два дні йому було досить складно працювати.

«Але думаю, що за тих два пленарних засідання ми, в принципі, довели, що навіть не дивлячись на спроби блокувати трибуну, блокування як такого не було», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Голова ВР зазначив, що не хотів би, аби з перших днів роботи у новообраному парламенті була дестабілізована обстановка.

В цілому А.ЯЦЕНЮК позитивно оцінив два пленарних засідання парламенту.

«Чесно кажучи, я думав, що буде набагато гірше», - сказав А.ЯЦЕНЮК.