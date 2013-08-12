Суркіс розставив крапки над «і» щодо Хачеріді і Блохіна

Як повідомляє Uafootball.segodnya.ua, Суркіс заявив: "Моя реакція? Емоції потрібно відкинути вбік. Якщо ви чекаєте сенсації, то сенсації немає".

Президент "Динамо" аргументував свою позицію таким чином: "Олег Володимирович продовжуватиме виконувати свої обов'язки. Я йому як довіряв, так, як і раніше довіряю. Після поразок прийдуть перемоги. Щодо Хачеріді, то він не продається".

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Раніше сьогодні з'явилася інформація в ЗМІ про те, що Блохін може бути відправлений у відставки за результатами зустрічі з Суркісом.

Крім того, генеральний директор ФК "Шахтар" (Донецьк) Сергій Палкін заявив, що клуб збільшує трансферну пропозицію щодо Хачеріді з 12 до 15 млн. євро.