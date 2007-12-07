Яценюк допоможе Януковичу і Литвину

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк планує до вівторка зустрітися з представниками усіх фракцій для консультацій щодо подальшої роботи парламенту.

"Обов`язково протягом цих трьох днів (два вихідні і понеділок) я буду проводити консультації з усіма учасниками цього процесу", - сказав він на прес-конференції у п`ятницю.

На думку Яценюка, "іноді третя сторона, наприклад, така як голова Верховної Ради, є хорошим помічником" для досягнення компромісу.

"Якщо хтось думає, що Верховна Рада шостого скликання буде абсолютно й принципово відрізнятися від усіх попередніх п`яти, то навряд чи це відбудеться. Але, думаю, що всі учасники процесу зацікавлені в тому, щоб ВР шостого скликання була на порядок кращою, ніж усі попередні", - сказав голова ВР.

Українська правда