Ющенко призначив губернатора Одеської області
16:01, 07 грудня 2007Політика
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Указ від 6 грудня
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Миколу СЕРДЮКА головою Одеської облдержадміністрації.
Відповідний указ від 6 грудня розміщено сьогодні на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Президент призначив М.СЕРДЮКА тимчасово виконуючим обов’язки голови Одеської ОДА 2 листопада.
До цього призначення М.СЕРДЮК обіймав посаду заступника голови облдержадміністрації.
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