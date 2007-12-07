Ющенко призначив губернатора Одеської області

16:01, 07 грудня 2007
Політика
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Указ від 6 грудня

Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Миколу СЕРДЮКА головою Одеської облдержадміністрації.

Відповідний указ від 6 грудня розміщено сьогодні на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Президент призначив М.СЕРДЮКА тимчасово виконуючим обов’язки голови Одеської ОДА 2 листопада.

До цього призначення М.СЕРДЮК обіймав посаду заступника голови облдержадміністрації.

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