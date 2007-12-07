Ющенко призначив губернатора Одеської області

Указ від 6 грудня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Миколу СЕРДЮКА головою Одеської облдержадміністрації. Відповідний указ від 6 грудня розміщено сьогодні на офіційному сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, Президент призначив М.СЕРДЮКА тимчасово виконуючим обов’язки голови Одеської ОДА 2 листопада. До цього призначення М.СЕРДЮК обіймав посаду заступника голови облдержадміністрації.

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