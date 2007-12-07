Яценюку все одно, хто сидітиме справа

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що сприйме будь-яку кандидатуру на посаду першого заступника голови парламенту, яку внесе меншість і підтримають народні депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо заяви фракції “Наша Україна – Народна самооборона” про відмову голосувати за призначення представника КПУ Адама МАРТИНЮКА на посаду першого віце-спікера, він зазначив: «Наскільки я зрозумів, то мова йде не про фракцію, а про персоналію».

А.ЯЦЕНЮК сказав, що під час засідання Погоджувальної ради несприйняття кандидатури А.МАРТИНЮКА мотивувалося тим, що коаліцією такий пакет пропонувався при обранні голови Верховної Ради, хоча всередині демократичної коаліції були надзвичайно складні дискусії з цього приводу, «але була відмова» з боку фракції КПУ.

А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що протягом двох днів три фракції, які входять до меншості, визначаться із кандидатурою на першого заступника голови ВР. Він переконаний, що через «декілька днів чи декілька тижнів» Верховна Рада запрацює у нормальному режимі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат з фракції Партії регіонів Василь ГРИЦАК повідомив, що фракції Комуністичної партії, Блоку Литвина та Партії регіонів мають намір запропонувати на посаду першого заступника голови Верховної Ради кандидатуру А.МАРТИНЮКА, однак у НУ-НС заявили, що не підтримають жодну кандидатуру представника фракції КПУ на цю посаду.