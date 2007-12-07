Високопосадовець відмовився від державної дачі

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що не має наміру отримувати державну дачу.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому голова ВР зазначив, що у нього є «маєток, який записаний у декларації».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «на жодній з посад я не отримував ні квартири, ні дачі і надалі не збираюся цього робити». Він додав: «Мені вона (дача – УНІАН) не потрібна, державна, ніяка».