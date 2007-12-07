Високопосадовець відмовився від державної дачі
16:40, 07 грудня 2007Політика
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Не потрібна, каже, ніяка...
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що не має наміру отримувати державну дачу.
Як передає кореспондент УНІАН, при цьому голова ВР зазначив, що у нього є «маєток, який записаний у декларації».
А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «на жодній з посад я не отримував ні квартири, ні дачі і надалі не збираюся цього робити». Він додав: «Мені вона (дача – УНІАН) не потрібна, державна, ніяка».
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