Януковича просять звільнити Папієва

Колектив чернівецького приватного телеканалу ТВА звернувся до Президента України Віктора Януковича з вимогою звільнити із займаної посади голову Чернівецької облдержадміністрації Михайла Папієва, який, на переконання телевізійників, відповідальний за блокування мовлення каналу та провокації між журналістами області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у листі трудового колективу телеканалу до Президента, який є у розпорядженні агентства.

«Ми звертаємось до Президента України Віктора Януковича з проханням дати гідну оцінку діям підлеглих та ухвалити рішення про відставку голови Чернівецької обласної державної адміністрації Михайла Папієва.

Спочатку неприхована травля, а згодом і відкрита війна, яку веде державна адміністрація з незалежними ЗМІ на Буковині, не повинні залишитись поза увагою та без відповідальності. У протилежному випадку ми схильні думати, що незаконні дії Ваших підлеглих стосовно телеканалу санкціоновані, а це означає, що в Україні розпочалась ганебна кампанія, метою якої є контроль над регіональними мовниками та знищення свободи слова", - йдеться в листі.

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Працівники телеканалу також закликали "покласти край репресіям і дати журналістам можливість працювати".

"ТВА знищують жорстоко і наполегливо. У глядачів відбирають право на альтернативну інформацію. Журналістів залишають без роботи. Це страшні і реальні факти, про які ми, Вікторе Федоровичу, не мовчатимемо за жодних обставин і говоритимемо, якщо не з екранів телевізорів, то з вулиць свого міста і своєї країни», - йдеться у листі до Януковича.

Керівництво ТВА наголошує, що відновлення мовлення телеканалу блокується Чернівецькою обласною державною телерадіокомпанією (ОДТРК), у приміщенні якої розташоване обладнання ТВА, за вказівкою обласної влади.

У свою чергу гендиректор ОДТРК Любові Годнюк повідомила УНІАН, що облдежтелерадіокомпанія не має ніякого відношення до припинення мовлення даного каналу, а усі питання щодо виходу в ефір ТОВ «ТРК «ТВА» - технічні.

Водночас, у державному концерні РРТ, який забезпечує роботу телекомунікаційного обладнання приватного каналу, кореспонденту УНІАН повідомили, що готові до відновлення роботи комутатора ТВА, єдине, чого бракує – погодження керівництва ОДТРК.

Як повідомляв УНІАН, чернівецький телеканал ТВА припинив своє мовлення 23 липня внаслідок пошкодження ретрансляційного обладнання через коротке замикання. При цьому було пошкоджене лише обладнання ТВА, технічний персонал якого не допускають до релейної, що знаходиться в приміщенні облдержтелерадіокомпанії. Державна і приватна телекомпанії розділяють одну частоту мовлення – 34 канал.

2 серпня депутати Чернівецької облради від Партії регіонів звернулися до Нацради з питань телебачення і радіомовлення з пропозицією, якщо ТВА не зможе відновити мовлення, оголосити конкурс на його частоту або ж передати її в розпорядження обласної державної телерадіокомпанії.

6 серпня колектив чернівецького телеканалу ТВА звернувся з відкритим листом до голови Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського з проханням втрутитися у ситуацію з блокуванням роботи каналу.

8 серпня керівники опозиційних фракцій Чернівецької обласної ради виступили з вимогою зустрічі з головою Чернівецької облдержадміністрації Михайлом Папієвим з приводу ситуації навколо блокування роботи телеканалу ТВА.