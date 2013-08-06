Колектив телеканалу ТВА звернувся за порятунком до Європи

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відкритому листі колективу каналу, оприлюдненому сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Ми, трудовий колектив Чернівецького регіонального каналу “ТВА”, звертаємось до європейської спільноти та, зокрема, як до її представника в Україні, з тривожним повідомленням про придушення свободи слова, з проханням про допомогу”, - зазначається у відкритому листі.

Журналісти просять Томбінського не залишатися осторонь “небезпечних подій, через які українському суспільству загрожує суцільна диктатура”.

Колектив телеканалу вважає, що сьогодні в Україні розпочинається жорстка та неприхована боротьба влади з незалежними ЗМІ.

“Напередодні президентських виборів влада починає позбуватися “неугодних”. На жаль, наш телеканал одним із перших потрапив під репресії і цензуру”, - зазначається в листі.

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Колектив телеканалу наголошує, що протягом довгого часу влада вела “жорстку та відверту війну з телеканалом на юридичному рівні”.

“Коли чиновникам не вдалося знищити ТВА в бюрократичній площині, вони перейшли до примітивної фізичної розправи. В результаті 23 липня в приміщенні телецентру, де знаходиться обладнання чотирьох місцевих каналів, трапляється “вибіркова” пожежа, внаслідок якої страждає лише техніка ТВА”, - йдеться в листі.

Відтоді, зазначає колектив телеканалу, держструктури докладають всіх зусиль, щоб ТВА не відновив мовлення.

Журналісти наголошують, що чиновники щоразу вигадують нові причини для блокування мовлення телеканалу.

Працівники телеканалу зазначають, що матеріали ТВА завжди відрізнялися гостротою та критичністю через викриття фактів корупції та порушень законодавства з боку представників влади.

У листі також повідомляється, що 2 серпня депутати обласної ради від провладної більшості направили до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення листа, в якому намагаються звести «глобальну кампанію, направлену проти свободи слова, до дрібної бізнесової суперечки».

“Цей лист — безпрецедентний випадок, коли влада офіційно звертається до держструктури з проханням не продовжувати ліцензію приватному телеканалу”, - зазначається в листі.

Як повідомляв УНІАН, чернівецький телеканал ТВА припинив своє мовлення 23 липня внаслідок пошкодження ретрансляційного обладнання через коротке замкнення. При цьому було пошкоджене лише обладнання ТВА, технічний персонал якого не допускають до релейної, що знаходиться в приміщенні облдержтелерадіокомпанії. Колектив ТВА вважає, що їхній телеканал намагаються знищити та покладають відповідальність за ці спроби на обласну владу.