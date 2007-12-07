Луценко пропонує Раді скинути Медведька

Сьогодні в апараті Верховної Ради України зареєстровано подання, ініційоване народним депутатом, членом фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Юрієм ЛУЦЕНКОМ, про висловлення недовіри генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Народної самооборони».

Як зазначає прес-служба, подання зареєстроване під номером 1145, його підписали понад 180 народних депутатів фракцій «Наша Україна – Народна самооборона» та Блоку Юлії Тимошенко.

При цьому прес-служба нагадує, що згідно зі статтею 85 пункту 25 Конституції України Верховна Рада має право висловити недовіру генпрокурору з його подальшою відставкою. Для цього потрібно зібрати підписи 150 народних депутатів, після чого проект передається на реєстрацію в апарат Верховної Ради.