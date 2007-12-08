Кириленкові прикро за Партію регіонів

Лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО запевняє, що коаліція за жодних умов не підтримає представника фракції КПУ на посаду першого заступника голови Верховної Ради.

Про це він заявив у п‘ятницю ввечері в ефірі програми «Свобода Савіка Шустера» на телеканалі «Інтер».

«Ми на це не підемо. Ми не проголосуємо», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, коаліція ледве не зробила помилку, запропонувавши фракціям меншості у пакеті (під час голосування 4 грудня за обрання на посаду голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА – УНІАН) обрати першим віце-спікером представника КПУ Адама МАРТИНЮКА.

При цьому він висловив здивування, що фракція Партії регіонів не запропонувала свою кандидатуру на посаду першого заступника голови парламенту.

«Якщо фракція Партії регіонів, яка нараховує 176 депутатів, не має свого представника на посаду першого заступника і пропонує тільки представника Компартії, тоді нам прикро за них», - сказав лідер фракції НУ-НС.

Пояснюючи небажання підтримати кандидатуру А.МАРТИНЮКА, В.КИРИЛЕНКО зауважив, що приведення представника КПУ до президії ВР є позавчорашнім днем і кроком назад. «Тепер у парламенті при такому новому і молодому спікері повинні сидіти у президії і по праву, і по ліву руку від нього люди з новим економічним мисленням, з ліберальними підходами і той, хто не обтяжений тягарем історичного минулого», - додав він.

В.КИРИЛЕНКО запевнив, що 11 грудня у парламенті відбудеться голосування за обрання Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра, навіть якщо фракції меншості наполягатимуть на кандидатурі А.МАРТИНЮКА на посаду першого віце-спікера і формування президії ВР не відбудеться.

«Ви можете МАРТИНЮКА і будь-якого комуніста хоч півроку пропонувати - це нічого не змінить», - додав він.