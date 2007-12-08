Черновецькому подобається, що його не вилизують

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що не дозволить ліквідувати комунальні друковані ЗМІ столиці.

Про це він заявив у п`ятницю ввечері в прямому ефірі ТРК «Київ».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що хоча йому й не завжди все подобається, що пишуть про нього, але, втім, не «можна ніколи ображатися на своє зображення, треба нарікати на себе».

«Тому я ніколи, як Президент мені сказав, що не підпише закон про перевибори в Києві, так я ніколи не підпишу нічого, що стосується ліквідації комунальних ЗМІ», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Крім того, на думку мера, останнім часом газети, що належать територіальній общині Києва, «стали набагато кращими, і їх можна читати».

«Вони не прославляють градоначальника з п`ят до місць на тілі вище, не вилизують, а багато є і критики, і зауважень, багато цікавого і пізнавального», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Київрада прийняла рішення про ліквідацію в першому півріччі 2008 року комунальних підприємств «Редакція газети «Вечірній Київ», газети Київради «Хрещатик» і газети «Українська столиця». Депутати також вирішили до 1 квітня наступного року розробити пропозиції про видання інформаційного бюлетеня Київради з метою інформування територіальної общини столиці про підготовку, прийняття і контроль виконання рішень міськради.