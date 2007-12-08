НУ-НС дає Плющу останній шанс

Політрада блоку "НУ-НС" на своєму засіданні вирішила дати депутату Івану Плющу "ще один шанс". Про це повідомив у прямому ефірі програми "Свобода слова" на ІСTV заступник голови фракції блоку "НУ-НС" Руслан Князевич.

За його словами, фракція сподівається, що Плющ у вівторок таки проголосує за обрання Юлії Тимошенко і підтримає узгоджені рішення коаліції щодо кадрових питань.

Якщо дії Івана Плющ знову суперечитимуть рішенню фракції, то політрада готова до кардинальних рішень, аж до виключення з фракції. Водночас Князевич визнав, що за нинішнім законодавством, позбавити мандату депутата, який не підтримує позицію фракції, неможливо.

ICTV