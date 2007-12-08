НУ-НС дає Плющу останній шанс
12:10, 08 грудня 2007Політика
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Перевірка - у вівторок
|Іван Плющ
За його словами, фракція сподівається, що Плющ у вівторок таки проголосує за обрання Юлії Тимошенко і підтримає узгоджені рішення коаліції щодо кадрових питань.
Якщо дії Івана Плющ знову суперечитимуть рішенню фракції, то політрада готова до кардинальних рішень, аж до виключення з фракції. Водночас Князевич визнав, що за нинішнім законодавством, позбавити мандату депутата, який не підтримує позицію фракції, неможливо.
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