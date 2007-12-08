Депутати Черновецького заявляють про переслідування

Фракція блоку Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у Київраді заявляє про переслідування депутатів блоку.

Про це наголошується в заяві блоку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, переданій УНІАН.

Згідно повідомлення, сьогодні вночі, 8 грудня, двоє невідомих тяжко поранили ножем у живіт депутата Київради Михайла ЯКОВЧУКА (фракція блоку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО) на вулиці Тарасівській у Києві. За словами свідків, після паркування машини, двоє невідомих пішли за депутатом і завдали кілька ударів ножем.

М.ЯКОВЧУК очолює постійну комісію Київради з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики і займається питанням повернення комунальних кінотеатрів у власність міста, здійснюючи перевірку їхньої діяльності, зазначається у заяві.

“Досі не покарані винуватці побиття помічника М.ЯКОВЧУКА, на якого під час перевірки комунальних кінотеатрів 25 жовтня 2006 року було здійснено напад невідомими особами”, - наголошують автори заяви.

“Фракція блоку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у Київраді заявляє про переслідування депутатів блоку, які вже стали системними. Факти злочинних переслідувань на депутатів блоку тривають вже більше року”, - наполягають вони.

Автори заяви констатують, що до сьогодні не знайдено учасників кримінального нападу на депутата Деснянської районної у м.Києві ради Юрія ТІТОВА (блок Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО), якого під час перевірки діяльності КП «Деснянськпарксервіс» облили кислотою. В результаті чого депутат став інвалідом, майже втративши зір.

“Фракція звертається до правоохоронних органів з вимогою знайти та покарати виконавців і замовників таких протизаконних діянь і покласти край свавіллю діяльності структур, які роками грабували комунальне господарство міста, а з приходом нової влади відчули небезпеку для своєї злочинної діяльності”, - зазначається в заяві блоку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.