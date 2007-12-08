Тимошенко у вівторок не вистачить голосів?

Народному депутату від блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Владиславу КАСЬКІВУ зроблено операцію.

Як передає ЛІГАБізнесІнформ, про це стало відомо з достовірних джерел.

Таким чином, В.КАСЬКІВ, швидше за все, не зможе у вівторок, 11 грудня, голосувати у Верховній Раді по кандидатурі прем`єр-міністра України.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня головуючий на засіданні Верховної Ради Адам МАРТИНЮК оголосив про відсутність двох народних депутатів від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” - Зиновія ШКУТЯКА та Івана СПОДАРЕНКА. Він повідомив, що ці депутати перебувають на лікарняному.

До складу коаліції НУНС і блоку Юлії Тимошенко входять 228 депутатів. Для ухвалення рішення Верховною Радою необхідно щонайменше 226 голосів.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 6 грудня вніс на розгляд парламенту представлення про призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра. Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що голосування по кандидатурі прем`єра та складу уряду відбудеться в парламенті у вівторок, 11 грудня.