Тимошенко вимагає від суду закрити «тотально сфальшовану» справу щодо ЄЕСУ
Юлія Тимошенко вкотре вимагає від Київського районного суду Харкова за її відсутності розглянути клопотання про закриття проти неї справи щодо діяльності корпорації ”Єдині енергетичні системи України”.
Як йдеться в переданному УНІАН повідомленні сайту Тимошенко, у заяві на ім`я судді Київського районного суду Харкова Костянтина Садовського та начальника Качанівської колонії екс-прем’єр написала: ”Ця справа має бути негайно закрита та не підлягає подальшому розгляду. А тому я вимагаю від суду за моєї відсутності розглянути мої клопотання про закриття цієї тотально сфальшованої справи”.
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Екс-прем`єр наголошує, що поновлення цієї справи є незаконним, оскільки 11 листопада 2005 року Верховний Суд України на спільному засіданні Судової палати у кримінальних справах та Військової судової колегії визнав, що ”кримінальні справи щодо Тимошенко Ю.В. обґрунтовано і відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства закриті компетентними органами і посадовими особами за відсутністю складу злочину на підставі ст. 6 п. 2 КПК України”.
”Незаконне поновлення цієї справи є грубим порушенням параграфу 4 протоколу №7 до Європейської конвенції з прав людини, а також ст. 61 Конституції України щодо сталості судових рішень”, - підкреслила Тимошенко.
Як відомо, Київський районний суд Харкова сьогодні о 15.00 планує розпочати засідання з розгляду справи про діяльність корпорації ”Єдині енергетичні системи України”. 5 липня суд через неможливість розглядати справу за відсутності Тимошенко переніс своє засідання на 16 серпня.