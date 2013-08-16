Тимошенко вимагає від суду закрити «тотально сфальшовану» справу щодо ЄЕСУ

Як йдеться в переданному УНІАН повідомленні сайту Тимошенко, у заяві на ім`я судді Київського районного суду Харкова Костянтина Садовського та начальника Качанівської колонії екс-прем’єр написала: ”Ця справа має бути негайно закрита та не підлягає подальшому розгляду. А тому я вимагаю від суду за моєї відсутності розглянути мої клопотання про закриття цієї тотально сфальшованої справи”.

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Екс-прем`єр наголошує, що поновлення цієї справи є незаконним, оскільки 11 листопада 2005 року Верховний Суд України на спільному засіданні Судової палати у кримінальних справах та Військової судової колегії визнав, що ”кримінальні справи щодо Тимошенко Ю.В. обґрунтовано і відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства закриті компетентними органами і посадовими особами за відсутністю складу злочину на підставі ст. 6 п. 2 КПК України”.

”Незаконне поновлення цієї справи є грубим порушенням параграфу 4 протоколу №7 до Європейської конвенції з прав людини, а також ст. 61 Конституції України щодо сталості судових рішень”, - підкреслила Тимошенко.

Як відомо, Київський районний суд Харкова сьогодні о 15.00 планує розпочати засідання з розгляду справи про діяльність корпорації ”Єдині енергетичні системи України”. 5 липня суд через неможливість розглядати справу за відсутності Тимошенко переніс своє засідання на 16 серпня.