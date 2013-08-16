У Харкові сьогодні продовжиться суд над Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, засідання Київського районного суду Харкова, яке проходитиме у приміщенні обласного апеляційного суду на площі Руднєва, 36, розпочнеться о 15.00.

Головуючий суддя – Костянтин Садовський.

Попереднє засідання у справі ЄЕСУ, яке відбулося 5 липня, перенесли з огляду на відсутність самої підсудної та її захисниці й доньки Євгенії Тимошенко.

Тоді, під час судового слухання, яке тривало не більше 30 хвилин, захист екс-прем’єра вкотре клопотав про закриття справи ЄЕСУ, посилаючись на те, що ця справа вже була закрита і законність цього рішення підтверджували суди.

Захисники також оприлюднили заяву Тимошенко з проханням без її участі розглянути клопотання захисту про закриття справи ЄЕСУ.

У свою чергу суддя Садовський залишив клопотання без розгляду і зазначив, що воно буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за присутності підсудної Тимошенко.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.