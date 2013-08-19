Медведчук каже, що плану проти України не писав, і звинувачує «шарлатанів»

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Жовта преса» не вперше намагається пов’язати моє ім’я із різними скандальними історіями. А публікувати свої вигадки під виглядом «таємних документів» із посиланням на незрозумілі джерела – прийом, до якого шарлатани від мас медіа вдавалися споконвіку», – йдеться у відповіді прес-служби Медведчука на запит Радіо Свобода.

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«Моя діяльність, як і діяльність руху «Український вибір», який я ініціював, є абсолютно відкритою. Я готовий предметно обговорювати ідеї народовладдя і вибору вектору економічного розвитку, готовий говорити про ситуацію в країні. Вона проста: об’єднавшись довкола євроінтеграції, влада й опозиція все одно мають у цьому питання підтримку лише меншої частини українців. Сам я продовжую наполягати, що вступ до Митного союзу є безальтернативним варіантом для економіки України і сьогодні, і завтра», – заявляє Медведчук.

«Хочу розчарувати тих, хто подібними вигадками розраховує нашкодити «Українському вибору». Наш рух стане лише міцнішим», – каже Медведчук.

Як повідомляв УНІАН, «Дзеркало тижня. Україна» оприлюднило документ про нову стратегію Росії з недопущення підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС, який, за даними видання, розробили радник президента Росії Сергій Глазьєв та екс-керівник адміністрації президента України Віктор Медведчук.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Федеральна митна служба Росії з кінця липня посилила контроль вантажів, які ввозяться на територію РФ більш ніж 40 українськими підприємствами і компаніями. 14 серпня Федерація роботодавців України (ФРУ), очолювана українським бізнесменом Дмитром Фірташем, звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти швидкому вирішенню торговельних спорів з РФ, які привели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею. За розрахунками ФРУ, втрати українських товаровиробників можуть становити близько 2-2,5 млрд дол. при загальному прогнозному обсязі поставок українських товарів до Російської Федерації за підсумками 2-го півріччя 2013 року в обсязі 8,5 млрд дол. 16 серпня, прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив створити робочу групу з опрацьовування проблемних питань українсько-російського торговельно-економічного співпробітництва, від якої чекає відповідних пропозицій до 19 серпня. Українська делегація у складі віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка і представника уряду України в Євразійській економічній комісії (ЄЕК) Віктора Суслова бере участь у засіданні Ради ЄЕК у Суздалі Російської Федерації, на якому планувалося порушити питання про проблеми, що виникли з українським імпортом на російській митниці.