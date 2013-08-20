Прогноз Бойка не справдився: переговори з РФ про митну блокаду тривають

Українсько-російські переговори щодо врегулювання поставок українських товарів до Росії тривають у вівторок у Москві, підсумки можуть бути до вечора, повідомив РІА Новости урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, країнами СНД і ЄврАзЕс Валерій Мунтіян.

"Тут ми проводимо (переговори - ред.) і з СНД, і з Євразійською економічною комісією безпосередньо в Мінекономрозвитку, тобто йдуть ще переговори", - сказав він.

Мунтіян зазначив, що переговори, ймовірно, закінчаться у вівторок ввечері.

На тему: Бойко вірить, що в понеділок проблеми з російською митницею зникнуть

Російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляють, що їх поставки на російський ринок фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 мільярда доларів.