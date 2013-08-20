МЗС сподівається, що проект Угоди з ЄС скоро розгляне Кабмін

Кабінет міністрів України найближчим часом розгляне проект Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

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"На сьогодні завершено міжвідомче погодження проекту угоди. Найближчим часом цей документ буде розглянуто на засіданні уряду, після чого відповідну пропозицію про підписання Угоди буде внесено на розгляд Президента України", - сказав Перебийніс.