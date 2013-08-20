МЗС сподівається, що проект Угоди з ЄС скоро розгляне Кабмін
13:22, 20 серпня 2013Політика
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Кабмін найближчим часом розгляне проект Угоди про асоціацію з ЄС, після чого пропозицію про підписання Угоди буде внесено на розгляд Президента.
Перебийніс розповів про роботу над документом
Кабінет міністрів України найближчим часом розгляне проект Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
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"На сьогодні завершено міжвідомче погодження проекту угоди. Найближчим часом цей документ буде розглянуто на засіданні уряду, після чого відповідну пропозицію про підписання Угоди буде внесено на розгляд Президента України", - сказав Перебийніс.
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