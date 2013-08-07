Мін'юст: Угода про асоціацію з ЄС відповідає вимогам Конституції

Проект Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами відповідає вимогам Конституції України та законодавства України, зазначається в повідомлення прес-служби Міністерства юстиції, яке є у розпорядженні УНІАН.

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«Принцип поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав є одним із основоположних принципів міжнародного права, який втілений у положеннях проекту Угоди, зокрема в частині другій статті 7, згідно з якою Україна, ЄС та держави - члени підтверджують свою відданість принципам поваги до незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів, а також поширюють ці принципи у двосторонніх та багатосторонніх відносинах, а також в преамбулі, статтях 2 та 4 проекту Угоди», говориться в повідомленні.

Крім того варто підкреслити, що «утворення передбачених проектом Угоди органів (Ради асоціації, Комітету асоціації) здійснюється на паритетних засадах (з членів Уряду України, з одного боку, та членів Ради Європейського Союзу та членів Європейської Комісії, з іншого боку), що випливає із частин першої та третьої статті 462, частин другої та третьої статті 464, а їх основною метою є реалізація положень цієї Угоди: здійснення регулярного політичного діалогу, контролю і моніторингу застосування і виконання цієї Угоди».

Крім того, як зазначається в повідомленні, «положення проекту Угоди передбачають можливість зазначених органів переглядати функціонування цієї Угоди лише у світлі її цілей та з питань, що становлять взаємний інтерес (частини перша та третя статті 461). При цьому механізм внесення змін до цієї Угоди регламентується положеннями частини п’ятої статті 479 проекту Угоди і передбачає укладення окремих угод у будь-якій галузі, що належить до сфери її дії».

У повідомленні також підкреслюється, що « з огляду на паритетні засади діяльності органів асоціації та враховуючи положення частини першої статті 463 та частини третьої статті 465 проекту Угоди, ініціювання розгляду питання та прийняття відповідних рішень відбуватиметься за згодою сторін після завершення відповідних внутрішніх процедур, що виключає можливість нав’язування Українській стороні неприйнятних для неї рішень».

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю журналу «Форбс» народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов заявив, що шість пунктів Угоди про асоціацію з Європейським Союзом суперечать Конституції України.

«У мене є висновок юридичної компанії про те, що шість пунктів Угоди про асоціацію суперечать Конституції України. Якщо група народних депутатів від ПР зробить звернення до Конституційного суду, він винесе ухвалу про неконституційність угоди з ЄС. Комуністи таке звернення із задоволенням підпишуть. Це не означає, що Україна не зможе підписати асоціацію – зможе, але лише після змін до Конституції, а це нешвидка процедура», - сказав Царьов.

У відповідь міністр юстиції Олена Лукаш сказала, що будь-які закиди щодо невідповідності проекту Угоди про асоціацію чинному законодавству є беззмістовними і безглуздими.

Вона пояснила, що сама Угода про асоціацію з ЄС та її зміст відповідає чинному законодавству України і може бути підписана тоді, коли сторони будуть до цього готові.

«Зміни до Конституції відбудуться, я так думаю, вже після того, як ми більш міцно і плідно запрацюємо з Європейським Союзом. Їх поради і їх стандарти потребуватимуть зміни норм щодо судоустрою і статусу суддів, вдосконалення антикорупційного законодавства, вдосконалення норм про державну службу, норм про прокуратуру, і вже тоді поступово ми обов’язково будемо змінювати Конституцію», - наголосила Лукаш.