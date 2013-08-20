Колесніченко запропонував Раді відмовитися від євроінтеграції

Народний депутат України Вадим Колесніченко зареєстрував у Верховній Раді України проект закону «Про внесення змін до законодавства України» (щодо зовнішньополітичного курсу України) від 20.08.2013, яким скасовуються положення Законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» та «Про основи національної безпеки України », що встановлюють зовнішньополітичною метою України отримання членства в Європейському Союзі.

Зокрема законопроектом пропонується скасувати норми законів і окремі законодавчі акти України: пункт 12 частини 2 статті 11 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» встановлює метою України членство в Європейському Союзі; в абзаці 5 частини 2 статті 8 Закону України «Про основи національної безпеки України »№ 964-IV від 19.06.2003 виключити слова« набуття членства в Європейському Союзі »; скасувати Указ Президента України« Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу »; деякі «євроінтеграційні» розпорядження Кабміну, повідомляє Русскоязычная Украина.

Як прокоментував дану ініціативу Вадим Колесніченко «за даними різних соціологічних опитувань в українському суспільстві відсутня об'єднуюча, або хоча б домінуюча, позиція щодо вектора зовнішньополітичного курсу держави: приєднання до Митного Союзу Євразійського економічного співтовариства або до Європейського Союзу. Думка українського народу з цього питання розділилися приблизно у співвідношенні 50/50, найчастіше, навіть з перевагою у бік приєднання до Митного Союзу.

Тому, закріплення в українському законодавстві Верховною Радою України, без урахування громадської думки єдиного вектора зовнішньополітичної інтеграції - «набуття членства в Європейському Союзі» є порушенням Конституційного принципу народного суверенітету, викладеного у статті 5: носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування ». «Питання зовнішньоекономічного курсу має вирішувати виключно народ, оскільки будь-яка інтеграція тягне за собою часткову втрату державного суверенітету країни.» - підкреслив депутат.