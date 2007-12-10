Каськів втече з лікарні, щоб голосувати за Тимошенко?

У вівторок закінчується термін, відведений регламентом ВР для голосування по прем`єр-міністрові. На цей пост претендує лідер БЮТ Юлія Тимошенко, чию кандидатуру президент вніс до парламенту 6 грудня. Проте лідерові БЮТ у вівторок може не вистачити голосів. Поки під питанням присутність в залі під час голосування за прем`єра трьох "нунсівців". Це депутати, Зиновій Шкутяк і Іван Сподаренко, які знаходяться на лікарняному ще з минулого тижня (але в той же час приїжджали до парламенту на голосування за спікера Арсенія Яценюка.), а також лідер "Пори" Владислав Каськів, який потрапив на лікарняне ліжко у суботу. Як пише "Сегодня", Каськіву зробили дуже складну операцію. Тривала вона більше трьох годин. "Прагнутиму потрапити на голосування по прем`єрові, хоча поки я навіть і не знаю, коли мене випишуть. Лікарі говорили, це залежатиме від мого стану здоров`я", цитує Каськіва газета.