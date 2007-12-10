Мороз знайшов собі заняття у Верховній Раді

Спікер Верховної Ради третього і п`ятого скликань Олександр Мороз як і раніше ходить у Верховну Раду. Про це він повідомив у суботу в Харкові, відповідаючи на запитання «МедіаПорта» про те, як він використовує час, що звільнився після виборів.

«Я зараз ходжу на роботу у Верховну Раду, оскільки у мене там кабінет - робоче місце як у колишнього голови парламенту – поки що. Поки що колишнього, я маю на увазі, - уточнив Мороз з посмішкою. - І занять там для мене достатньо, які стосуються законодавчої роботи, до речі, тому що я зберігаю контакти з людьми, які знаходяться і в апараті парламенту, і в політичних структурах, у фракціях... Таким чином, я собі заняття знаходжу».

У відповідь на уточнююче запитання, як довго він має намір ходити у свій парламентський кабінет, Мороз сказав: «Поки не покличуть до зали».