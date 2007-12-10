У Партії регіонів вже змирилися з Тимошенко?

Народний депутат Володимир СІВКОВИЧ (фракція Партії регіонів) вважає, що обрання прем`єр-міністра до формування парламентських комітетів порушує Регламент Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів із посиланням на В.СІВКОВИЧА.

«Обрання прем`єр-міністра до формування комітетів порушує Регламент, але вівторок великий, і ми можемо обрати віце-спікера й сформувати комітети, а потім проголосувати за прем`єра. Оскільки ТИМОШЕНКО дуже хоче бути прем`єром і час не терпить, я думаю, комітети сформують швидко й оберуть віце-спікера», - сказав В.СІВКОВИЧ.

Представник Партії регіонів вважає, що швидке внесення до парламенту подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА на призначення Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром є свідченням зовнішнього впливу на главу держави. «Моя думка така, що на Президента вплинув приїзд КАЧИНЬСЬКОГО (Президента Польщі Леха КАЧИНЬСЬКОГО - УНІАН), який, швидше за все, приїхав умовляти ЮЩЕНКА негайно поставити ТИМОШЕНКО на посаду прем`єра. КАЧИНЬСЬКИЙ, напевно, теж виконував чиєсь доручення. Це означає, що ТИМОШЕНКО максимально задіяла свої важелі зовнішнього впливу», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня парламент планує розглянути питання про призначення прем`єр-міністром лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, кандидатура якої запропонована коаліцією демократичних сил.