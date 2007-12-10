Азаров закінчує рік ”з жирком”

Незважаючи на провал приватизації, в 2008 році держбюджет матиме певний запас коштів.

Про це в інтерв`ю газеті «Контракти» № 50(813) від 10 грудня заявив віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.

«Незважаючи на провал приватизації, ми спокійно закінчуємо рік, можна навіть сказати, «з жирком», - підкреслив він.

За словами М.АЗАРОВА, нормальний міністр фінансів завжди повинен мати запас бюджетної міцності, щоб не залежати від політичних розкладів. Він зазначив, що не хотів би, щоб наступний міністр фінансів приймав порожню скарбницю і «сушив би голову, де взяти гроші в січні-лютому».