У НУ-НС хочуть дати Шуфричу і Цушку по медалі

Представники блоку «Наша Україна – Народна самооборона» мають намір клопотати перед Секретаріатом Президента України про запровадження двох медалей. Про це Ірта-FAXповідомив народний депутат від НУ-НС Геннадій Москаль.

«Однією медаллю «За звільнення МНС» потрібно нагородити Нестора Шуфрича, а другою – «За звільнення МВС» Василя Цушка. Ми хочемо, щоб усі, нарешті, зрозуміли абсурдність нагороджень, що проводяться Секретаріатом, і прибрали з постів Глав МНС і МВС України», - відзначив Геннадій Москаль.

Він підкреслив, що таким клопотанням НУ-НС дає можливість «народу хоч посміятися в черговий раз над цими горе-керівниками».