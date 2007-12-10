У НУ-НС хочуть дати Шуфричу і Цушку по медалі
12:25, 10 грудня 2007Політика
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"Хоч посміятися..."
Представники блоку «Наша Україна – Народна самооборона» мають намір клопотати перед Секретаріатом Президента України про запровадження двох медалей. Про це Ірта-FAXповідомив народний депутат від НУ-НС Геннадій Москаль.
«Однією медаллю «За звільнення МНС» потрібно нагородити Нестора Шуфрича, а другою – «За звільнення МВС» Василя Цушка. Ми хочемо, щоб усі, нарешті, зрозуміли абсурдність нагороджень, що проводяться Секретаріатом, і прибрали з постів Глав МНС і МВС України», - відзначив Геннадій Москаль.
Він підкреслив, що таким клопотанням НУ-НС дає можливість «народу хоч посміятися в черговий раз над цими горе-керівниками».
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