Сирота: Литвин може стати фаворитом Партії регіонів

Народний депутат, представник фракції Блоку Литвина Михайло Сирота вважає, що незабаром Володимир Литвин може стати фаворитом Партії регіонів. Таку думку він висловив в інтерв`ю «Главреду».

За словами Сироти, Литвин може істотно вплинути на хід президентських виборів 2010-го.

«Після формування демократичної коаліції роль і авторитет Партії регіонів істотно зменшується. Цілком можливо, що регіонали розглянуть питання про необхідність підтримки нового фаворита. І ним може стати Володимир Литвин. Зараз багато могутніх ФПГ шукають фігуру, на яку можна буде поставити в 2010 році. Перший, хто в цьому матиме потребу, – Партія регіонів. Це означає, що Литвин на наступних президентських виборах може претендувати як мінімум на 10%», - сказав Сирота.

Він вважає, що «Литвин дійсно складає загрозу для основних політичних конкурентів на президентських виборах».

Сирота висловив упевненість, що парламент VI скликання пропрацює п`ять років, «оскільки вже з кінця наступного року почнеться активна фаза боротьби за президентське крісло».