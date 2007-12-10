Тимошенко узяла приклад з Ющенка

Блок Юлії Тимошенко після формування уряду займеться питанням створення єдиної політичної сили на базі блоку.

Про це в інтерв`ю газеті «Вечерние вести» № 217(1907) від 10 грудня заявив народний депутат, член фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ.

За його словами, питання про об`єднання політичних сил, що входять у БЮТ, вже повністю узгоджене і схвалене. «Скоро проясниться ситуація з призначеннями керівництва парламенту і уряду, тоді ми зможемо впритул зайнятися і створенням єдиної партії на основі нашого політичного блоку», - сказав народний депутат.

До складу Блоку Юлії Тимошенко входять три політичні сили – Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія (УСДП) і Партія "Реформи і порядок".