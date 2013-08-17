Кабмін дозволив виставити на продаж держшахти з 50% знижкою

Відповідне рішення закріплене в урядовій постанові від 7 серпня.

Згідно з документом, у разі, якщо аукціон не відбувся у зв'язку з відсутністю покупців, державний орган приватизації оголошує аукціон вдруге зі зниженням початкової ціни об'єкту приватизації на 30%. Якщо ж аукціон повторно не відбувся у зв'язку з відсутністю покупців, державний орган приватизації оголошує аукціон утретє зі зниженням початкової ціни об'єкту приватизації на 50%.

Також у документі наголошується, що в крайньому випадку, якщо виставлений актив з 50% знижкою не знайшов покупця, то об'єкт приватизації передається для продажу на інвестиційному конкурсі.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року Кабінет міністрів України своєю постановою затвердив перелік вугледобувних підприємств, що підлягають приватизації в 2012-2014 рр., куди увійшло 66 державних шахт, розташованих у Донецькій, Луганській, Львівській і Волинській областях.

Державні вугільні шахти України за січень-липень 2013 року збільшили збитки від випуску товарної продукції порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 35% - до 8,431 млрд грн із 6,251 млрд грн.