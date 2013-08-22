Янукович зробив Героями України 4 гірників і топ-менеджера Ахметова

Президент України Віктор Янукович присвоїв звання Герой України чотирьом гірникам і генеральному директорові товариства «ДТЕК Ровенькиантрацит».

Тексти відповідних указів розміщені на сайті Президента.

За самовіддану шахтарську працю, досягнення високих виробничих показників у видобутку вугілля Президент постановив присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави забійнику на відбійних молотках структурного підрозділу «Шахта імені К.А.Румянцева» державного підприємства «Артемвугілля» (Донецька область) Олександру Мокринських.

За визначний особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, багаторічну самовіддану шахтарську працю та високу професійну майстерність Янукович присвоїв звання Герой України з врученням ордена Держави бригадирові гірників очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта імені XIX з'їзду КПРС» державного підприємства «Луганськвугілля» Сергію Обухову.

На тему: Цього року в Україні ще не знайшлось героїв

Також своїм указом Янукович присвоїв звання Герой України з врученням ордена Держави гірникові очисного забою виробничого структурного підрозділу «Шахтоуправління «Павлоградське» акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля» (Дніпропетровська область) Володимиру Призу та гірникові очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта 1-3 «Новогродівська» державного підприємства «Селидіввугілля» (Донецька область) Віктору Ремньову.

Крім того, «за визначний особистий внесок у розвиток вітчизняної вугільної промисловості, зміцнення енергетичної безпеки держави, багаторічну самовіддану працю» Президент присвоїв звання Герой України з врученням ордена Держави генеральному директорові товариства «ДТЕК Ровенькиантрацит» (Луганська область) Олександру Богданову.