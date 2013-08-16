Цього року в Україні ще не знайшлось героїв

Це випливає з аналізу указів президента України щодо нагородження державними відзнаками громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, яке провели журналісти Тиждень.ua.

При цьому з часу заснування нагороди у 1998 році число Героїв України сягнуло 275 осіб: майже по 20 осіб на рік. Щороку вручалось від 9 до 41 нагороди.

Лише в 1998 р. була вручена тільки одна нагорода – першим Героєм України тоді став президент Національної академії наук Борис Патон.

Найбільше Героїв України з’явилося у 2004 році. Серед них – олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова, чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Віталій Кличко, футболіст Андрій Шевченко, письменники Павло Загребельний та Дмитро Павличко, тодішній голова НАК «Нафтогаз України», нинішній віце-прем’єр-міністр Юрій Бойко.

Звання «Герой України» надається президентом України за подвиг або самовіддане служіння державі. У першому випадку вручається Орден Золотої Зірки, у другому – Орден Держави. Серед 275 Героїв України лише 27 осіб удостоєні Золотої Зірки.