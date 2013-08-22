Медведєв 26 серпня чекає Азарова в Москві
21:24, 22 серпня 2013Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров 26 серпня прибуде до Москви з робочим візитом і обговорить з Дмитром Медведєвим економічні питання, повідомила прес-секретар глави російського кабміну Наталія Тімакова.
Прем'єр-міністр України Азаров 26 серпня відвідає Москву
За її словами, така домовленість була досягнута під час телефонної розмови глав урядів двох країн.
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"Під час розмови була досягнута домовленість про робочий візит Миколи Азарова до Москви в понеділок, 26 серпня", - сказала Тімакова, повідомляють РІА «Новости».
За її словами, під час переговорів у російській столиці обговорюватимуться поточні питання економічних відносин між Росією і Україною.
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