Медведєв 26 серпня чекає Азарова в Москві

За її словами, така домовленість була досягнута під час телефонної розмови глав урядів двох країн.

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"Під час розмови була досягнута домовленість про робочий візит Миколи Азарова до Москви в понеділок, 26 серпня", - сказала Тімакова, повідомляють РІА «Новости».

За її словами, під час переговорів у російській столиці обговорюватимуться поточні питання економічних відносин між Росією і Україною.