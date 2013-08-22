Путін домовився з Януковичем про додаткові консультації щодо ЄС

Про це Президент РФ Володимир Путін заявив на нараді з питань соціально-економічного розвитку Ростовської області, передає РІА «Новости».

"Ми домовилися з Президентом України, буквально ми вчора з ним розмовляли про те, що ми проведемо додаткові консультації, і наступного тижня повинні до Москви приїхати наші колеги з України, які на міжурядовому рівні ще раз проаналізують можливі загрози і зрозуміють, існують вони чи ні, і якщо так, то що з цим робити", - заявив Путін.