Путін домовився з Януковичем про додаткові консультації щодо ЄС
20:51, 22 серпня 2013Політика
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Українська делегація наступного тижня прибуде до Москви для консультацій у світлі планів співпраці України з Євросоюзом.
Делегація України проаналізує в Росії можливі загрози з боку ЄС
Про це Президент РФ Володимир Путін заявив на нараді з питань соціально-економічного розвитку Ростовської області, передає РІА «Новости».
"Ми домовилися з Президентом України, буквально ми вчора з ним розмовляли про те, що ми проведемо додаткові консультації, і наступного тижня повинні до Москви приїхати наші колеги з України, які на міжурядовому рівні ще раз проаналізують можливі загрози і зрозуміють, існують вони чи ні, і якщо так, то що з цим робити", - заявив Путін.
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