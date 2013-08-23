День Незалежності Кличко відзначить із байкерами, а Тягнибок перепливатиме Дніпро

Як повідомляється на сайті партії «УДАР», День Незалежності активісти партії розпочнуть акцію “Україна - це Європа”. Близько 20 байкерів зі Львова, Києва та Житомира вирушать зі столиці у мотопробіг до Вільнюса. Вони проїдуть країнами Євросоюзу: Угорщиною, Польщею, Словаччиною та Литвою.

Старт мотопробігу дасть Кличко, який проїде з байкерами вулицями Києва.

“Це символічна акція. Байкери - люди вільні, і ми хочемо продемонструвати, що Україна повинна повернутися у велику, вільну та демократичну європейську сім’ю. І що громадяни України прагнуть цього”, - зазначив лідер партії.

Передбачається, що у Вільнюсі, де в листопаді відбудеться саміт «Східного партнерства», на якому Україна має підписати Угоду про асоціацію з ЄС, учасники мотопробігу зустрінуться з представниками литовської влади і засвідчать бажання українців рухатися до інтеграції з Європою.

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Водночас, як повідомляє прес-служба “УДАРу”, 23 та 24 серпня, в дні Державного прапору та Незалежності України, в обласних центрах країни кількасот волонтерів від “УДАРу” роздаватимуть державну символіку - синьо-жовті прапори та стрічки - всім охочим: як перехожим, так і автомобілістам.

Своєю чергою, як повідомив у коментарі УНІАН народний депутат від ВО "Свобода" Юрій Сиротюк, його політична сила 24 серпня вирішила провести максимум святкових акцій по всій Україні, оскільки кожна регіональна організація наполягала на тому, щоб проводити певні заходи у себе.

“Майже в усіх обласних центрах будуть паради вишиванок, організаторами яких і співорганізаторами є “Свобода”. І концерти, мистецькі акції, спортивні турніри”, - сказав він.

Водночас Сиротюк зазначив, що цього року на День Незалежності України не буде “велелюдної спільної акції опозиції”.

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Коментуючи травневу заяву лідера “Батьківщини” Арсенія Яценюка про проведення 24 серпня акції протесту опозиції «Вставай, Україно!», депутат від “Свободи” сказав, що його політична сила “не оголошувала ні про які свої акції, бо чекала, як будуть розвиватися події”.

“Бо ми теж чули цю заяву наших союзників. Але потім ми чули, що хтось з наших союзників хоче їхати на Черкащину, хтось ще кудись. Очевидно, тоді ми вирішили, що ми будемо організаторами і співорганізаторами - робити максимальну кількість акцій скрізь, де це можливо”, - пояснив Сиротюк.

Крім того, він нагадав, що щорічно на День Незалежності лідер “Свободи” Тягнибок та керівництво партії здійснює символічний заплив річкою чи озером в Україні.

“Цього року плануємо, що це буде якесь місце в центрі України”, - повідомив Сиротюк і додав, що ймовірно, це буде Дніпро на Полтавщині.

У свою чергу у прес-службі “Батьківщини” УНІАН не змогли надати відповідь стосовно заходів, які партія проводитиме на День Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що наступна акція протесту опозиції «Вставай, Україно!» відбудеться у День Незалежності 24 серпня.