61% українців вважають День Незалежності святом (опитування)

Якби референдум стосовно проголошення державної незалежності України відбувався найближчим часом, то більшість опитаних - 56% - підтримали б незалежність.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Центром Разумкова з 18 по 24 липня 2013 року.

Зазначається, що найвища підтримка незалежності за весь період, коли Центром Разумкова проводилися подібні опитування, спостерігалася в 2012 р. - 64,4%, а найнижча підтримка – у 2003 р. - 46,5%.

Частка тих, хто, за даними останнього опитування, збирається голосувати проти незалежності, становить 20,7% (у 2012 р. – 17,9%). Найвищою частка готових голосувати проти незалежності була в 2002 р. (33,9%).

Рівень підтримки незалежності у Західному і Центральному регіонах (як і за даними усіх попередніх опитувань) є вищим, ніж на Півдні і Сході країни. Спостерігається тенденція підвищення підтримки незалежності із зменшення віку опитаних - від 50,8% серед тих, кому 60 і більше років, до 63,2% серед 18-29 річних.

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Частка тих, хто позитивно відповідає на запитання, чи є Україна дійсно незалежною державою, є меншою, ніж частка тих, хто відповідає негативно – відповідно, 38,8% і 47,2%.

Більшість громадян України - 61% - вважають День Незалежності святом (15,2% опитаних відповіли, що День Незалежності для них – «дійсно велике свято», 45,8% – «звичайне свято, як і інші офіційні свята»). 36,5% не вважають День Незалежності святом (30,4% дають відповідь, що для них це «не свято, а звичайний вихідний день», 6,1% – що взагалі «цей день повинен бути робочим»). Вважають День Незалежності святом 76,6% жителів Західного регіону, 73,4% – Центрального регіону, 52,3% – Південного регіону, 43,8% – Східного регіону.

Відносна більшість опитаних вважають, що їхня родина більше втратила від здобуття Україною незалежності - 41%, тоді як лише 23,8% вважають, що їх родина більше виграла.

Оцінюючи, якою мірою сучасне українське суспільство є справедливим, за шкалою від 0 («вкрай несправедливе») до 10 («повністю справедливе»), респонденти дають середню оцінку 4, тоді як середня оцінка справедливості суспільства в СРСР – 6,2. Загалом, за цією шкалою, 49,8% опитаних вище оцінюють рівень справедливості радянського суспільства, і лише 16,6% – українського (10,3% оцінюють рівень справедливості сучасного українського і радянського суспільств однаково).

Переважна більшість опитаних висловили позитивне ставлення до атрибутів державності України – Прапора, Герба, Гімну, державної мови (української) та грошової одиниці (гривні).

*** Було опитано 2011 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 132 населених пунктах (із них 79 міських та 52 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Області розподіляються за регіонами таким чином:

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.

Центр: Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та місто Київ.

Південь: Автономна Республіка Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області, місто Севастополь.

Схід: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області.