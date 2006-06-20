Богатирьова відкрила і закрила засідання ВР

Станом на 16.00 до Верховної Ради не надійшло документів або заяв про створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила член тимчасової президії ВР, головуюча на вечірньому засіданні Раїса БОГАТИРЬОВА.

Через 5 хвилин вечірнє засідання Верховної Ради було оголошено закритим.

Як передає кореспондент УНІАН, член тимчасової президії парламенту, головуюча на вечірньому засіданні Раїса БОГАТИРЬОВА пояснила, що дострокове закриття вечірнього засідання пов’язано з тим, що до ВР не надійшли документи або заяви щодо створення коаліції.

Вона нагадала, що завтрашнє ранкове засіданні розпочнеться о 10.00.