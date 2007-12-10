Тимошенко сьогодні прийде до регіоналів?

У фракціях Блоку Литвина та Партії регіонів сумніваються, що зустріч з Юлією ТИМОШЕНКО вплине на їх рішення не підтримувати її кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.

Як повідомив УНІАН народний депутат від фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, представники фракції зустрінеться з Ю.ТИМОШЕНКО завтра зранку. Водночас він прогнозує, що така зустріч нічого не змінить. О.ЗАРУБІНСЬКИЙ наголосив, що голосувати за призначення прем’єра мають представники коаліції, а Блок Литвина до коаліції “у прийми не піде”, про що говорилось ще в жовтні.

У свою чергу народний депутат від фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО повідомив, що засідання фракції “регіоналів” заплановано сьогодні на 15.30. При цьому народний депутат зазначив, що порядок денний засідання йому невідомий. “Я не знаю, чи запланована на сьогодні зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з фракцією, але не виключаю, що вона буде на фракції”, - сказав він. Разом з тим депутат висловив сумнів, що результати зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО як кандидата на посаду глави уряду з фракцією Партії регіонів можуть вплинути на рішення не підтримувати її кандидатуру. “Це малоймовірно, бо програма Ю.ТИМОШЕНКО є популістською”, - наголосив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня парламент планує розглянути питання про призначення прем`єр-міністром лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, кандидатура якої запропонована коаліцією демократичних сил.