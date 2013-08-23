Свобода підкорилася рішенню суду - Янукович транспарантів не побачить

У Харкові активісти ВО «Свобода» зібралися на площі Свободи, але заслухавши судових виконавців, погодилися з забороною і не проводили пікетування приїзду Президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.00 на площі Свободи навпроти Будинку Рад зібралися близько 30 активістів «Свободи».

Люди вишикувалися на пішохідному переході, не розгортаючи транспарантів і символіки. До активістів підійшли судові виконавці та зачитали рішення суду про заборону проведення акції. Організатори заходу погодилися добровільно виконати заборону суду, про що був складений відповідний акт.

«Ми виконуємо рішення суду, розходимося без розгортання прапорів, висування гасел, виголошування вимог», - сказав до присутніх член міського комітету ВО «Свобода» Михайло Соколов.

У свою чергу, заступник голови Харківської обласної організації ВО «Свобода» Валерій Коник повідомив журналістам, що активісти партії планували провести пікетування приїзду Януковича та поставити перед ним вимогу офіційно висловитися щодо блокування українських товарів на російській митниці.

«Ми всі знаємо, що сьогодні відбувається на кордоні з Російською Федерацією. Сьогодні ніякої офіційної позиції Президент не висловлює, тому ми прийшли запитати, що з цього приводу робиться. Ми прийшли запитати чи він приїхав сюди святкувати визволення Харкова, чи він приїхав сказати свою позицію по відношенню до того, що відбувається в українській державі», - наголосив Коник.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня відбудеться робоча поїздка Януковича до Харкова, де заплановано заходи з нагоди 70-річчя визволення міста від фашистських загарбників.

Активісти ВО «Свобода» планували провести пікет облдержадміністрації на знак протесту проти приїзду Януковича, однак 22 серпня за позовом Харківської міської ради суд заборонив проведення акції.