Янукович приземлився у Харкові

12:19, 23 серпня 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович прибув у Харківську область з робочим візитом.

Янукович - уже в Харкові

Як повідомив кореспонденту УНІАН працівник управління служби безпеки України в Харківській області, президентський літак приземлився в міжнародному аеропорту “Харків”.

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Янукович сьогодні візьме участь в урочистостях з нагоди 70-річчя визволення Харкова від фашистських військ, зокрема, Президент відвідає Меморіал Слави, де покладе квіти до монументу, а також на Площі Свободи відвідає урочисті заходи з нагоди Дня міста.

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