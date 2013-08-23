Янукович приземлився у Харкові

Як повідомив кореспонденту УНІАН працівник управління служби безпеки України в Харківській області, президентський літак приземлився в міжнародному аеропорту “Харків”.

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Янукович сьогодні візьме участь в урочистостях з нагоди 70-річчя визволення Харкова від фашистських військ, зокрема, Президент відвідає Меморіал Слави, де покладе квіти до монументу, а також на Площі Свободи відвідає урочисті заходи з нагоди Дня міста.