Судити свободівців, які «побили тітушків», продовжать 30 серпня

Шевченківський районний суд міста Києва переніс засідання з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням активістів «Свободи» Віталія Грузінова, Сергія Бойка та Ярослава Лисенка у вчиненні хуліганських дій 18 травня цього року під час мітингу Об’єднаної опозиції. Розгляд справи перенесено на 10 годину ранку 30 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, розгляд справи перенесено за клопотанням обвинуваченого Сергія Бойка.

Він попросив суд надати можливість його адвокату В’ячеславу Юрковцю ознайомитися зі справою.

Нагадаємо, що минуле засідання суд вже переносив розгляд через те, що у Бойка не було адвоката. Сьогодні обвинувачений повідомив, що уклав угоду з новим адвокатом лише вчора, 22 серпня, о 18-й годині, і тому попросив суд надати можливість його адвокату ознайомитись зі справою.

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Крім того, на судове засідання на підтримку обвинувачених прийшли народні депутати від партії “Свобода” Андрій Мохник, Ігор Швайка та Ігор Мірошніченко. Також близько 30 прихильників “Свободи” з партійною символікою влаштували мітинг під стінами Шевченківського районного суду міста Києва. Вони виголошували гасла: “Слава Україні” та “Суддя пам’ятай, Янукович не вічний”. Недалеко від будівлі суду були розташовані автобуси із міліцією.

Після судового засідання обвинувачені заявили журналістам, що вони не затягують справу навмисно. “Сергій Бойко не мав змогу відразу знайти собі адвоката. Тому, поки він зібрав кошти, на це пішов час”, - зазначив обвинувачений Ярослав Лисенко. Він також додав, що наразі перебуває на лікарняному, проте аби не дратувати суд, все одно прийшов на засідання.

На запитання журналістів, що обвинувачені робили 18 травня на мітингу, вони зазначили, що брали участь в мирній акції, а коли “тітушки” напали на журналістів, довелось їх захищати”.

У свою чергу, народний депутат Ігор Швайка назвав обвинувачення смішними. “Обвинувальний акт без доказів, порівняльний аналіз не робився. Крім того, об’єднано в одне кримінальне провадження дві події, які роз’єднані в часі в 1,5 місяці. Є тільки роздруковані на чорно-білому принтері оперативні фото, на яких ніхто не може розібрати осіб”, - заявив Швайка.

Як відомо, стосовно Бойка, якого обвинувачують у закиданні сніжками народних депутатів 2 квітня біля Верховної Ради, об’єднано кримінальні провадження.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня біля Верховної Ради відбулася організована опозицією акція, учасники якої вимагали від депутатів призначити дату виборів мера столиці і Київради.

Ввечері 2 квітня до міліції звернулася народний депутат від Партії регіонів Ірина Горіна із заявою про хуліганські дії невідомих з числа учасників цієї акції. Депутат повідомила, що на вулиці Шовковичній її наздогнали близько 50 осіб з плакатами опозиційних сил, які почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою і кидати грудки снігу і льоду. В результаті Горіна отримала тілесні ушкодження. Міліція за заявою Горіної відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

4 червня київська міліція провела обшуки в помешканнях шістьох активістів та прихильників ВО «Свобода», аби знайти докази причетності до акції 2 квітня біля ВР.

За даними прес-служби «Свободи», обшуки пройшли в гуртожитку студента "КПІ" Андрія Ільницького, який є активістом партії. «У кімнаті він мешкає разом із трьома хлопцями-націоналістами Олегом Вовнянком, Дмитром Зубом та Олегом Загорянським. Хлопці є активістами «Студентської Свободи». Троє міліціонерів вручили їм ухвалу про обшук, яку видала суддя Шевченківського райсуду Малиновська за клопотанням слідчого Запорожцева. Однак показати посвідчення осіб міліціонери, які були в цивільному, відмовилися», - поінформували у «Свободі».

Одночасно, повідомили у «Свободі», відбувся обшук у помешканні матері Ільницького у Бердичеві Житомирської области. Також правоохоронці прийшли з обшуком до прихильниці ВО "Свобода" Оксани Шелест в Іванкові на Київщині.

Окрім того, у Броварах обшукали помешкання «свободівця» Бойка.

18 травня у Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів. Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.