Адвокати Тітушка хочуть заборонити слово "тітушки"

Тим часом, сам Вадим намагається вести звичний спосіб життя - щодня ходить на тренування і готується до навчання. Кидати виш він не має наміру, повідомляє газета Вести зі слів його захисника Оксани Шкоди.

"Справа дуже складна, тому що тут замішана політика. І з Вадима зараз намагаються зробити цапа-відбувайла, мовляв, хтось же повинен відповісти за події 18 травня в Києві", - каже Шкода.

За її словами, навіть якщо Тітушка визнають винним, захист намагатиметься мінімізувати покарання.

"Ми будемо намагатися, щоб йому вирок, якщо таки його визнають винним, був мінімальним - умовний термін", - повідомила адвокат.

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Що стосується ідеї про заборону використання прізвища її підзахисного як загальної назви, експерти в галузі авторського права кажуть, що реалізувати це буде складно - адже в країні дуже багато людей з таким прізвищем, зазначає видання.

Нагадаємо, 18 травня під час мітингів опозиції і регіоналів група спортивних молодих людей влаштувала бійку з опозиціонерами. Бійку почали знімати кореспондент "5 каналу" Ольга Сніцарчук і фотограф видання "Комерсант" Владислав Содель. Це викликало незадоволення спортсменів, які побили журналістів. При цьому міліція не діяла.

Одним із нападників виявився раніше судимий житель Білої Церкви Вадим Тітушко по кличці "Румун".