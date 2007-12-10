Черномирдін цілих 2 тижні ніс Черновецькому картину і книгу (фото)

Надзвичайний і Повноважний посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН привітав мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з днем народження (25 листопада).

Як передає кореспондент УНІАН, посол подарував Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ картину із зображенням Покровського собору, а також книгу «Росія – велика доля».

В.ЧЕРНОМИРДІН пояснив, що не зміг привітати Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО вчасно, оскільки був відсутній у цей час у Києві.

Він побажав меру й усім киянам здоров`я. «І для нас, і для киян, і для України, і для Росії Київ завжди буде містом, яке знаменуватиме наші відносини», - сказав посол, додавши, що «ми добре пам`ятаємо нашу історію, кращі її сторінки, тому ніякі розхитування вправо, вліво або спроби змінити – це пуста, невдячна справа».

Співрозмовники коротко торкнулися питання про виділення землі під будівництво нової споруди Посольства РФ в Україні. «Росія – велика країна й має право претендувати на хороше посольство. Місце ми виберемо одне з найкращих», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

В.ЧЕРНОМИРДІН, у свою чергу, висловив надію, що найближчим часом цю проблему буде вирішено. «В нас є завдання Президента побудувати посольство, щоб це була не просто будівля, а щоб ця будівля прикрашала Київ», - сказав він.

У свою чергу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ подарував В.ЧЕРНОМИРДІНУ книгу «Україна дипломатична».