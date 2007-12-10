Симоненко: все залежить від домовленостей

Завтра Верховна Рада першим питанням розглядатиме призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО.

Він зазначив, що таке рішення прийнято на Погоджувальній раді.

Потім, за його словами, має відбутися обрання першого заступника та заступника голови Верховної Ради.

На запитання, чи висуватимуть фракції, які не входять до коаліції, кандидатуру представника КПУ Адама МАРТИНЮКА на посаду першого заступника голови ВР, П.СИМОНЕНКО відповів, що «все залежить від домовленостей».