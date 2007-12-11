Депутати почнуть з Тимошенко
08:41, 11 грудня 2007Політика
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Сьогодні Верховна Рада першим питанням розглядатиме питання про призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра України.
Про це вчора в інтерв`ю журналістам повідомив лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО. Він зазначив, що таке рішення було ухвалене на засіданні Погоджувальної ради.
Потім, за його словами, повинне відбутися обрання першого заступника і заступника голови Верховної Ради.
До початку засідання парламенту Ю.ТИМОШЕНКО планує зустрітися з фракціями Партії регіонів, Комуністичної партії і Блоку Литвина.
Крім того, лідер БЮТ заявила, що на сьогоднішньому засіданні народні депутати затвердять новий склад Кабінету міністрів.
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