Мартинюк пролетів?

Кандидатура представника КПУ Адама МАРТИНЮКА на посаду першого заступника голови Верховної Ради «знаходить підтримку» серед фракцій, які не увійшли до коаліції, але її поки що не вноситимуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Зокрема, він зазначив, що серед фракцій, які не входять до складу коаліції, обговорювалася кандидатура А.МАРТИНЮКА. «Вона знаходить підтримку», - сказав П.СИМОНЕНКО.

У той же час він додав, що сьогодні питання про внесення цієї кандидатури пов’язується з тим, як буде вирішено з коаліцією питання балансу влади.

За його словами, «доки не буде вирішено питання про баланс влади, ми не вносимо ніяких кандидатур».