Янукович упевнений, що Україну оминуть соціальні потрясіння та конфлікти

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди 22-ї річниці Незалежності України, які проходили на Володимирській гірці.

На тему: Україна відзначає 22 річницю своєї Незалежності

«22 роки - зовсім невеликий проміжок часу в історичному вимірі. Але для України ці два десятиліття стали початком нової історії. Ми постали як єдиний народ, єдина держава, єдина колективна воля до самостійного розвитку», - наголосив Президент.

Янукович зауважив, що за ці роки країна пройшла непростий шлях від тоталітарної системи радянського зразка, через «дикий капіталізм», економічні кризи та соціальну розгубленість - до свободи, людської гідності, демократії та відкритої економіки, визнання та поваги у сучасному глобалізованому світі.

«Ми пройшли цей шлях впевнено, без соціальних потрясінь та конфліктів. Переконаний - так буде і надалі», - підкреслив глава держави.

Він наголосив, що в основі ідеї Незалежності - віра в людину, її життєву силу, її свободу, її спасіння і високе покликання.

«Ця віра живе в нашому народі вже понад тисячу років, знову і знову відроджується завдяки вічним християнським цінностям і Божим заповідям. Ця віра згуртувала нас в єдиний український народ, не дала нам розчинитися протягом століть роз’єднання та поневолення», - підкреслив Президент.

Янукович зауважив, що ця віра дала нашим дідам і батькам сили пережити жахи війн та тоталітаризму. Президент нагадав, що цього року українці відзначатимуть вікопомні події: 80-ті роковини трагедії Голодомору та 70-ту річницю початку визволення української землі від німецько-фашистських загарбників.

«Дуже символічно, що свято 1025-річчя Хрещення Русі, свято великого духовного вибору збіглося з роковинами трагічних сторінок нашої історії. Не буде перебільшенням сказати, що саме завдяки притаманним нашому народу християнським якостям - нездоланній вірі, терпінню і милосердю - нам вдалося пережити найважчі випробування минулого», - вважає Президент.

Янукович переконаний, що «у нас вистачить віри і терпіння, щоб гідно відповісти на виклики сьогодення, і збудувати сучасну, розвинуту Україну - спадкоємця Київської Русі, сильну європейську державу ХХІ століття!».