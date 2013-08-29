Янукович: Україна виконає умови, необхідні для підписання Угоди з ЄС

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалам, повідомляє сайт Глави держави.

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«На сьогодні я не бачу ніяких перешкод для підписання цього документу. Ті умови, які були нам надані з боку Європейської Комісії, вони будуть виконані. У мене тут ніяких немає сумнівів», - зазначив Янукович.

Він також нагадав, що європейський вибір України закріплений у законі «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» і не підлягає сумніву.

Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку (студія «1+1»), Андрію Куликову (IСTV) та Ларисі Губіній («5 канал»).

Під час інтерв’ю Глава держави виклав свою позицію щодо широкого кола тем, зокрема, європейської інтеграції, соціально-економічного розвитку країни, внутрішньополітичної ситуації та зовнішньої політики.