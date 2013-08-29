Янукович: Україна виступає проти військового втручання в ситуацію в Сирії

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалам, повідомляє сайт Глави держави.

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«Коли сьогодні мова йде, наприклад, про Сирію… Ми категорично проти вирішення цих проблем воєнними засобами», - сказав Глава держави.

Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку (студія «1+1»), Андрію Куликову (IСTV) та Ларисі Губіній («5 канал»).